Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik yapılan drone destekli havadan ve karadan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araç sürücülerine yönelik yapılan drone destekli havadan ve karadan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimlerini sürdürüyor. Sürücülerde "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla, kural ihlallerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik polis ekipleri tarafından il geneli farklı noktalarda uygulama gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından düzenlenen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanıyor.