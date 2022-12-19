Meteorolojiden alınan verilere göre Afyonkarahisar’da bu hafta sıcaklıkların eksi 4 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilere göre Afyonkarahisar’da bu hafta sıcaklıkların eksi 4 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Takla atıp hurdaya dönen otomobilde anne ve çocuğu yaralandı Takla atıp hurdaya dönen otomobilde anne ve çocuğu yaralandı

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı Afyonkarahisar’da, hava sıcaklıkları da azalmaya başladı. Meteorolojik tahminler göre kentte bu hafta hava sıcaklıkların eksi 4 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre ise kentte bu hafta yağış beklenmiyor.