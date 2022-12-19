Meteorolojiden alınan verilere göre Afyonkarahisar’da bu hafta sıcaklıkların eksi 4 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Meteorolojiden alınan verilere göre Afyonkarahisar’da bu hafta sıcaklıkların eksi 4 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladığı Afyonkarahisar’da, hava sıcaklıkları da azalmaya başladı. Meteorolojik tahminler göre kentte bu hafta hava sıcaklıkların eksi 4 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre ise kentte bu hafta yağış beklenmiyor.