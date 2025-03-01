Afyonkarahisar’da ‘Hasat Öncesi Pestisit Denetimleri’nin 2025 yılında devam edeceği, bu çerçevede domates, kiraz, vişne, mantar, hıyar ve patates ürünleri üreten üreticilerimiz denetleneceği kaydedildi.

Denetimlerle ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hasat Öncesi Pestisit Denetimi programının amacının bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ülkede kullanılan yasaklı veya tavsiye dışı ilaç kullanıldığının tespit edilmesi durumunda hasat geciktirme, ürün imhası veya idari para cezası uygulanmaktadır. Üreticilerin cezai işlemle karşılaşmamaları için zirai ilaçları etiket bilgilerine uygun olarak doğru bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.

İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca Hasat Öncesi Pestisit Denetimi programı çerçevesinde jeotermal seralardan kalıntı analizi için domates numuneleri alınmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.