Afyonkarahisar’da Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü personelleri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir illerinden proje liderleri, şube müdürleri, sektörde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile proje teknik elemanları katıldı. Toplantıda 3 kentte yürütülen merinos, pırlak, ramlıç ve dağlıç ırklarına ait ıslah projelerinin değerlendirilmesi yapılarak 2023 yılı destekleme hak edişleri üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak 2024 yılı planlaması yapıldı.