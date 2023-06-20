Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde günübirlik kiraya verilen evlerin denetimini gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve asayişin sağlanması için denetimlerini devam ediyor. Bu çerçevede ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da günübirlik kiralanan evlerin denetimi ekipler tarafından gerçekleştirildi. Özellikle üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak yaşadığı mahalle Erenler’de denetimler devam etti. Eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde yasa dışı olan durumlara müdahale edilerek cezai işlemler uygulandı.