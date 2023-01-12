Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde “Kültür ve Sanat Yarışmaları” çerçevesinde ses, şiir, tiyatro ve bilgi yarışması düzenlenecek.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde “Kültür ve Sanat Yarışmaları” çerçevesinde ses, şiir, tiyatro ve bilgi yarışması düzenlenecek.

14 Ocak tarihinde bilgi yarışması, 15 Ocak tarihinde ses ve şiir yarışması, 20 Ocak tarihinde ise tiyatro yarışması düzenlenecek. Düzenlenen yarışmalar neticesinde dereceye giren gençler, Manisa’da gerçekleştirilecek bölge yarışmalarında Afyonkarahisar’ı temsil edecek. Düzenlenecek olan Kültür ve Sanat Yarışmalarında 248 genç ses yarışmasında, 247 genç şiir kategorisinde başvuruda bulundu. 120 grup bilgi yarışmalarına başvuru yaparken, 48 grup da tiyatro yarışmaları için başvuru yaptı.

Yarışmaların tamamı Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün YouTube hesabından canlı olarak yayınlayacak.

GSB Kültür ve Sanat Yarışmaları hakkında konuşan İl Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Yarışmalarımıza rekor sayıda başvuru yapıldı. Gençlerimizin yarışmalara ilgisi bir hayli yüksek. İnşallah derece alan gençlerimiz Afyonkarahisar’ı bölge yarışmalarında en iyi şekilde temsil edecek. Ben bu süreçte emeği geçen hizmet müdürümüze, Gençlik Merkezi müdürlerimize ve bütün mesai arkadaşlarıma en içten dileklerimle teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.