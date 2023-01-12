Okul sporları faaliyet programında bulunan Floor Curling müsabakaları küçükler ve gençler kategorisinde tamamlandı. Düzenlenen müsabakaya 25 okuldan sporcular katıldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

Okul sporları faaliyet programında bulunan Floor Curling müsabakaları küçükler ve gençler kategorisinde tamamlandı. Düzenlenen müsabakaya 25 okuldan sporcular katıldı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

Okul sporları müsabakaları Afyonkarahisar’da farklı spor branşlarıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen Curling müsabakalarına bu yıl daha fazla sporcu katıldı. Küçük ve gençlerde olmak üzere toplamda 25 okulun kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmalarda küçük kızlar, küçük erkekler, küçükler karma, genç erkekler, genç kızlar, gençler karma kategorilerinde düzenlendi. Floor Curling müsabakalarına yönelik konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Yoğun bir katılım, güzel de bir katılım. Hakem arkadaşlara, antrenör arkadaşlara, beden eğitimi öğretmeni olan arkadaşlara, genç katılımcı öğrencilerimize çok teşekkür ederim. İnşallah floor curlingde de Afyon ciddi bir noktada, milli sporcu çıkartabilecek potansiyelimizi gördük. Gerekli altyapılarımızı inşallah hazırlayıp, okullardaki beden eğitimi öğretmenlerimiz ve antrenörlerimizle beraber inşallah Afyon’u güzel bir noktaya taşıyacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Düzenlenen ödül töreninde derece alan takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu takdim etti.