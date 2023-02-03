Afyonkarahisar Karahisar Gençlik Merkezi’nde gençlerin katılımı ile çini ve seramik eğitimi düzenlendi. Gençlik Çalışanı Muhammed Lokman Karademir tarafından verilen uygulamalı eğitim sonucunda elde edilen ürünler gençlere hediye edilecek.

Afyonkarahisar Karahisar Gençlik Merkezi’nde gençlerin katılımı ile çini ve seramik eğitimi düzenlendi. Gençlik Çalışanı Muhammed Lokman Karademir tarafından verilen uygulamalı eğitim sonucunda elde edilen ürünler gençlere hediye edilecek.

Afyonkarahisar Gençlik Merkezlerinde kültür ve sanat eğitimleri gençlere ücretsiz verilmeye devam ediyor. Karahisar Gençlik Merkezi’nde birçok workshop programı düzenleniyor. Katılımcıların el becerilerini geliştirebileceği eğitimler çini ve seramik üzerinde yapıldı. Birçok liderin ve gencin katıldığı eğitim neticesinde oluşturulan ürünler fırınlanma aşamasından sonra katılımcılara hediye edilecek.

Gençlik Merkezi çalışanı ve aynı zamanda Çini ve Seramik Eğitmeni Muhammed Lokman Karademir, “Seramik çalışmalarını eğitim tarzında yapmak istedik. Ortaokul, lise ve üniversite grubundan gençlerimize yönelik eğitimler düzenlemekteyiz. Geleneksel el sanatlarımızdan birisi olan çini ve seramik sanatının icrasını gönüllü gençlerimizle beraber burada yapıyoruz. Ara tatili fırsat bilip bu eğitimi düzenledik. Eğitim neticesinde gençler, seramiğe dair her şeyi soyut figürler, heykel, vazo, kalemlik, kupa ve takı yapmayı öğreniyor. Elde edilen ürünler fırınlanma aşamasından sonra gençlerimize hediye ediliyor” dedi.

Öte yandan, programa katılan gençler el becerilerini geliştirdiklerini ve eğitimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti.