Afyonkarahisar’da yol uygulaması yapan polis ekipleri durdurdukları bir galericinin üzerinde iki adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Afyonkarahisar’da yol uygulaması yapan polis ekipleri durdurdukları bir galericinin üzerinde iki adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi tarafından Prof. Dr. Abdülkadir Akcan caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada durdurulan bir araçta bulunan E.S. isimli galericiye ait 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 adet fişek ve 1 adet ikinci bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs işlemlerinin takibi için Kocatepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.