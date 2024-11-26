Afyonkarahisar’da Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor etkinliği çerçevesinde Sandıklı Hatice Turan Anaokulu öğrencileri Sandıklı Huzurevi’ni ziyaret etti. Minikler ziyaret sırasında aylık doğum günü etkinliği kapsamında büyüklerin doğum gününü kutlarken, onlarla çeşitli oyunlar da oynadı.

Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor etkinliği kuşaklararası gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Yaşlıların çocuklarla keyifli anlar yaşamasını sağlarken aynı zamanda gençlerin yaşam enerjisini de büyüklere aktaran, dayanışma ve kaynaşmayı pekiştiren, genç neslin yaşlılara karşı hassasiyet ve duyarlılığını artırırken saygı ve hürmet duygularını geliştirmelerine de yardımcı olan Fidanlar Çınarlarla Buluşuyor etkinlikleri ilgiyle devam ediyor.

Sandıklı Huzurevi’ne ziyaret gerçekleştiren minikler, huzurevinde kalan büyüklerle sohbet ederek onlarla çeşitli oyunlar oynadı. Ziyaret sırasında aylık doğum günü programı ile yaşlıların doğum gününü kutlandı.

Huzurevinde kalan Bayrakçı Dede lakaplı Turan Kaplan öğrencilere ve öğretmenlere el emeği hediyeler verirken, minikler ve büyükler keyif dolu bir gün geçirdi.