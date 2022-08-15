Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY terör örgütü’nun haberleşme ağı Bylock ve Eagle kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan örgütün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı yakalandı.

Afyonkarahisar’da FETÖ/PDY terör örgütü’nun haberleşme ağı Bylock ve Eagle kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan örgütün öğretmenlerden sorumlu sözde imamı yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tem Şube Müdürlüğümüzce yürütülen müşterek çalışma çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan aranan bir kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde öğretmenlerden sorumlu sözde imam olarak görev yapan ve hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hüküm bulunan Bylock ve Eagle kullanıcısı K.Ü. isimli şahıs; Erkmen Fevzi Çakmak mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.