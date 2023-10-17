Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in şehrin vizyonuna değer katacak yatırımlarından olan “Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi” törenle hizmete açıldı. Merkez Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Türkiye’de ilk kez Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından Afyonkarahisar’ımıza kazandırılan Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezimizin açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü engelleri ortadan kaldıran merkezde profesyonel engelsiz mutfak ve kafeterya yer alıyor. Engelli vatandaşların bu mutfakta, engel durumlarına uygun olarak, aşçılık, garsonluk gibi hizmet sektöründe istihdam edilmelerini sağlayacak eğitimler verilecek. Ayrıca, merkezin yanında bulunan park alanı da engelli parkına çevrildi. Burada engelli vatandaşların rehabilite olmaları sağlanacak. Özel bireylerin sosyal hayata adaptasyonu noktasında önemli bir eğitim ve istihdam merkezi olan yatırım, herkes tarafından tam not aldı.

"Engelli kardeşlerimizi sosyal hayata kazandırıyoruz"

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar’da dezavantajlı gurupların her daim yanında olduklarını söyledi. Engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması konusunda büyük bir gayret gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Zeybek; “2019 yılında 31 Ekim itibarıyla gastronomi şehri ilan edildikten sonra dezavantajlı gruplarımızı da yok farz edemezdik UNESCO’nun bizden istemiş olduğu bazı şartlar vardı. O şartları yerine getirdikten sonra bu tesisi de dezavantajlı gruplarımızın, engelli kardeşlerimizin de sosyal hayata kazandırılması sosyal hayatın içerisinde olması yönünde bir çalışma yaptık” dedi.

"Türkiye’ye ve şehrimize bir ilkleri kazandırdık"

Türkiye’de bir ilk olan tesisin şehre kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Afyonkarahisar milletvekillerine teşekkür eden Başkan Zeybek; “Başından beri söylediğimiz gibi her zaman desteklerini yanımızda hissettiğimiz Milletvekillerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu mekânı tamamen engelli kardeşlerimizin rahatlıkla meslek edebilecekleri bir mekân haline getirdik. Türkiye’de bir ilkti Engelsiz Gastronomi Mutfağı ve Terapi Merkezi. Bugüne kadar 150’nin üzerinde öğrencimiz burada eğitim gördü, birkaç tanesi de istihdam edildi. Engelli kardeşlerimizin mutlu olmalarını görmekten ziyadesiyle memnunuz. Engelli kardeşlerimizin mutluluğunu görmek bizleri gerçekten mutlu ediyor. Her daim yalnız olmadıklarını belediye olarak yanlarında olduklarımızı onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Türkiye’de ilkleri başardığımız için de son derece memnunuz. Burada eğitim gören kardeşlerimize başarılar diliyor, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış kurdelesi kesildi

Konuşmalar ardından merkezin açılış kurdelesi dualar ile kesildi. Başkan Mehmet Zeybek’in ev sahipliğinde merkez binası gezilerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alındı. Engelli bireylerin engelsiz mutfakta çeşitli ürünler yaparak katılımcılara ikram ettiği açılış programı aile fotoğrafı alınması ardından sona erdi.