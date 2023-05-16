Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Aile Haftası münasebetiyle il geneli merkez camilerinde etkinlikler düzenlendi.
ADRB koordinatörü Yıldız Mumyakmaz Kırklar camii, ADRB vaizi Bilge Uçar Dikilitaş camii, ADRB Vaizi Hacer Genç Mısri camii, Uzman Vaiz Esra Çetiner Bilal-i Habeşi camii, İl Vaizi Nursima Çelik Eşrefpaşa camii, İl Vaizi Havva Uysal Şehitler Camii, Din hizmetleri uzmanı Ümmühan Kartalmış Özerler camiinde "En Güvenli Sığınağımız Aile" konulu söyleşiler gerçekleştirdi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programlar çeşitli ikramlar ile sona erdi.