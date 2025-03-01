Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla daha etkin mücadele ve özellikle çocukların ve gençlerin suça sürüklenmelerini önlemek amacıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede ilk eğitim programı İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Serap Yılmaz’ın da katılımıyla Işıklar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Işıklar İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirildi. Öğrencilere polislik mesleği tanıtılırken genel güvenlik kuralları ve güvenli internet kullanımı konularında da bilgilendirme yapıldı. Ardından Şehit Ali Ünlü Konferans Salonunda Selçuklu İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Emniyet ekipleri kişisel güvenlik kuralları, güvenli internet kullanımı, trafik kuralları, siber güvenlik ve siber zorbalık konularında bilgilendirme yaptı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan ekipler, polislik mesleğini de tüm yönleriyle tanıttı.