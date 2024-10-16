Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede B.B. isimli şahsın Susuz beldesinde kaçak elektronik sigara sattığı yönünde bilgi elde etti. Bu çerçevede merkez ilçe Susuz yol kontrol ve arama noktasında şüpheli şahsa ait araç Jandarma ekiplerince durduruldu. Yapılan arama sonucunda; yaklaşık 20 bin TL değerinde 20 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.