Afyonkarahisar’da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapıldı. Müdür Yardımcısı Musa Dinçgez, Maarif Modeli Eğitim Yönetimi Eğitici Eğitimi Kursunda eğitim alan 18 farklı branş öğretmeni ve AR-GE Birimi öğretmenlerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerin düşüncelerini, eğitim öğretime katkılarını ya da uygulamada yaşanan aksaklıklar değerlendirildi.