Afyonkarahisar’da ’Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ çerçevesinde 2 şahıs ve 1 araç hakkında işlem yapıldı.

Afyonkarahisar’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ’Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ yapıldı. Ülke geneli gerçekleştirilen "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında yapılan uygulamaya 63 ekip, 276 personel katıldı. Yapılan denetimlerde, 830 şahıs, 118 araç, 78 metruk bina, umuma açık yerler kontrol edildi. Bu çerçevede, 2 şahıs ve 1 araç hakkında işlem yapıldı.