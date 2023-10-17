Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü etkinlikleri çerçevesinde Şuhut ilçesinde ’Su, hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma’ eğitimi gerçekleştirildi.

2023 Yılı Dünya Gıda Günü etkinlikleri kent genelinde devam ediyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Şuhut Gençlik Merkezinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Şuhut Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ’Su, hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma’ teması ile eğitim çalışması gerçekleştirildi. Etkinlikte Tarım ve Orman Şuhut İlçe Müdürü Yavuz Arslan Tür, Gıda mühendisi Sabiha Ogun ve Veteriner Hekim Hüseyin Özşarlak tarafından suyun verimli kullanılması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması hakkında bilgilendirme yapıldı.