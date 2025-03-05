Afyonkarahisar’da ilk defa doğaya yaban keçisi bırakılırken, hayvanların doğal yaşamları ise kameralar ile sürekli kontrol ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Afyonkarahisar’da yaban keçileri için uygun habitat tespit edildi. Ardından hayvanlar doğaya bırakıldı. Gerçekleştirilen çalışmayla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Yeşil otlakları, yabani meyveleri, dik kayalıkları ve yıl boyu akan dereleriyle ideal yaşam alanı sunan bu bölgeye, Antalya’daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ndan 2’si erkek, 5’i dişi olmak üzere toplam 7 yaban keçisi başarıyla yerleştirildi" ifadelerine yer verildi.