Afyonkarahisar’da doğduktan sonra 4 saat hayata tutunabilen çift başlı buzağının sosyal medyada yayınlanan görüntüsü görenleri şaşırttı.

Afyonkarahisar’da doğduktan sonra 4 saat hayata tutunabilen çift başlı buzağının sosyal medyada yayınlanan görüntüsü görenleri şaşırttı.

Olay, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veteriner Teknikeri Halil İbrahim Kaçar, bir akrabasına ait ineğin doğum yapacağı bilgisini alması üzerine akrabasının ahırına gitti. Zorlu geçen doğum sonrası Kaçar, hayvanın çift başlı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Ardından buzağıyı Kaçar ailesi biberon ile beslemeye çalışsa da hayvan doğduktan sonra sadece 4 saat yaşama tutunurken ardından telef oldu. Hayvanın sosyal medyada yayınlanan videosunu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.