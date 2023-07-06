Afyonkarahisar’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar’da, "Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere Yönelik Uygulama" gerçekleştirildi. Uygulamada, polis ekipleri kentin dört bir tarafında dilencilik yapan şahıslara yönelik uygulama yaptı. Dilendiği tespit edilen şahıslara yönelik gerekli işlemler gerçekleştirildi. Ayrıca ekipler kentte seyyar şekilde satıcılık yapma bahanesiyle halkı rahatsız eden şüphelilere yönelik de bir uygulama yaptı.