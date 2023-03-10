Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın talimatıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci’ projesi hakkında toplantı yapıldı.

Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci projesinin uygulama aşamasında sahada aktif olarak görev yapan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özbey, Rehberlik ve Araştırma Merkezin (RAM) Müdürü Yılmaz Ülger, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yrd. Veysi Demir, AKÜ Psikoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Aylin Saltürk, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürü Serap Yılmaz toplantıda hazır bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Millî Eğitim Bakanlığı “Aile Okulu” projesi kapsamında konuyla ilgili eğitimlerin de tamamlandığını belirterek 37 bin yetişkinin bilgilendirildiğini vurguladı.

“Rehber öğretmenlerin süreçleri anlaması çok önemli”

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığı iş birliği ile toplam 900 okul müdürü ve 300 rehber öğretmen/psikolojik danışmanın katıldığı “Çocuk İhmal ve İstismarı” konulu bilgilendirme toplantıları yapıldı. Yapılan bilgilendirme toplantılarında konuyla ilgili olarak yasal prosedürün nasıl işletilmesi gerektiği ve süreçlerin hukuki altyapısı hakkında eğitimleri şahsen gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Özbey toplantıda eğitimlerin rehber öğretmenlerin süreçleri anlaması ve hatalarını görmesi noktasında çok faydalı olduğunu belirtti.

“Velilere aynı eğitimlerin verilmesi planlanıyor”

“Çocuk İhmal-İstismarı ve Dijital Mahremiyet Bilinci” projesinin temelini oluşturan bu çalışmalar akabinde Afyonkarahisar’da görevli tüm öğretmenlere “Kişisel sınırlar, iyi-kötü dokunuş, ’hayır’ diyebilme becerisi, çocuk ihmal ve istismarından korunma yolları, ailede mahremiyet ve dijital mahremiyet” başlıklarında eğitimler Afyonkarahisar RAM müdürlüğü tarafından verildi.

Projenin devamında ise rehber öğretmenleri veya RAM tarafından görevlendirilen uzmanlar her kademeden öğrenciye, sınıf sınıf gezerek eğitimleri gerçekleştirmesi, sonrasında da velilere aynı eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

Vali Yiğitbaşı, toplantıda projenin tamamlayıcı unsuru olarak tanımlayıcı, süreçleri anlatan ve bilgilendirme amacı taşıyan broşürlerin ilgili kurumlar iş birliğinde tasarlanması, ailelerin eğitimlere katılmasını teşvik edici içerikler hazırlanması ile ilgili olarak talimat verdi.