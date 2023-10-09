Afyonkarahisar Belediyesi, birbirinden renkli ve eğlenceli pek çok etkinliğin yer aldığı Çocuk Şenliğine ev sahipliği yamaya devam ediyor.

Bu hafta sonu Dörtyol Mahallesi’nde düzenlenen "Çocuk Şenliği" büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’te miniklerin eğlenceli anlarına ortak oldu. Şenlikte yarışmalar, oyunlar ve birbirinden lezzetli ikramlar vardı. Başkan Zeybek’te şenliğin sevimli ziyaretçilerini yalnız bırakmadı. Çocukların heyecanına ortak oldu, fotoğraf çekildi. Yüzlerce çocuğun bir araya geldiği etkinliğe katılım yoğundu. Palyaçolar şenliğe renk kattı, minikler oyun parkında eğlenceli saatler geçirdi. Oyunlar ile heyecan dolu anlar yaşayan çocuklar şenliğin keyfini doyasıya çıkardı. Pamuk şekeri ve mısırla damaklar tatlandı. Etkinliğe katılım sağlayan Başkan Zeybek’in çocuklar ile kucaklaşması ise kalpleri ısıttı. Çocuklar; Başkan Zeybek sarılarak teşekkür etti, sevgi gösterisinde bulundu.

Dörtyol Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz de Başkan Zeybek’e yaptığı hizmetler ve düzenlediği çocuk şenliği programı nedeni ile teşekkür etti.