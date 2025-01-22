Afyonkarahisar’da devrilen tur otobüsündeki 3 Çinli turist hafif yaralandı.

Kaza, Dinar ilçe çıkışında saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çin uyruklu 18 turistin bulunduğu 35CJU7 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 3 Çinli turist Dinar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.