Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu aracın Afyonkarahisar’dan çalındığını tespit etti. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri Konya - Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolu üzerinde uygulama yaptığı sırada sorguladığı bir aracın Afyonkarahisar’dan çalıntı olduğunu tespit etti. Araçta bulunan sürücü H.Ç. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ç.’nin ‘evden hırsızlık ile uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak’ suçlarından arandığı tespit edildi. Şüpheli H.Ç. ve yanında bulunan oğlu E.H.Ç. ile çalıntı araç Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan incelemede aracın düz kontak yapılarak çalındığı belirlenirken, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar’dan gelen ekiplere aracı ve şahısları teslim etti.