Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Bitkisel Üretim Değerlendirme ve İstatistik Bilgi Sistemi” (İBS) toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Bitkisel Üretim Değerlendirme ve İstatistik Bilgi Sistemi” (İBS) toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda İl Müdürü İbrahim Acar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri, il ve ilçede görevli teknik personeller katıldı. Toplantıda, “Bitkisel Üretim değerlendirme ve İstatistik Bilgi Sistemi (İBS) hakkında belgiler verildi.