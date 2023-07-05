Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü işbirliği içerisinde ’Bir Yetime Aile Olmak’ temalı panel düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Sinan Kazancı’nın açılış konuşmasıyla devam etti. Kazancı, öksüz, yetim ve himayeye muhtaç çocukların korunup gözetilmesine vurgu yaparak, Kur’an-ı Kerim ve hadisi şeriflerde, yetimlere ve kimsesizlere yardımcı olmanın tavsiye ve teşvik edildiğini belirtti.

Panelde, ilk panelist ADRB Koordinatörü Yıldız Mumyakmaz "Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik" konusunu anlattı. İkinci panelist Tahsin Hanlı ise koruyucu ailelik hakkında tecrübe paylaşımında bulundu.

Psikolog Edip Alçelik, ’Nasıl Koruyucu Aile Olunur?’ konulu sunumunu gerçekleştirdi.