Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde İhsaniye İlçe Müftülüğü tarafından okullarda kitaplık oluşturuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde İhsaniye İlçe Müftülüğü tarafından okullarda kitaplık oluşturuyor.

Kitap bağışı konusunda hayırseverlerden destek bekleniyor. “Kitap Hayattır, Gençleri Kitapla Buluşturuyoruz, Bir Kitap, Bir Genç, Bir Gelecek” gibi sloganlarla yürütülen bağış toplama çalışmasıyla gençlere kitap okuma sevgisi aşılanması hedefleniyor. İlçe Müftüsü Ömer Faruk Aslan yaptığı açıklamada, “İhsaniye Merkez Atatürk İlk ve Ortaöğretim Okuluna ’Diyanet’ kitaplığımızı yaptık ve Diyanet yayınları ile donattık. Rabbim inşallah öğrencilerimize faydalı eylesin. Tüm yardımsever kardeşlerimizi bu hayra davet ediyoruz. Diyanet kitaplıklarımız okulların giriş kısmında bir yere montajlanıyor ki gelip geçen tüm öğrencilerimiz istifade edebilsin. Herkes görebilsin el altında olsun” diye konuştu.

Önümüzdeki Perşembe günü İhsaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde bir kitaplık daha oluşturulacağı ve Ebru Ustası Ömer Faruk Barış tarafından öğrencilere ebru sanatı uygulaması yaptırılacağı öğrenildi.