Afyonkarahisar’da uyuşturucu kullanıp pişman olan şahıs emniyete giderek üzerindeki uyuşturucuyu teslim etti. Şahıs ayrıca kendisi ile uyuşturucu kullanan arkadaşını da ihbar etti.

Afyonkarahisar’da uyuşturucu kullanıp pişman olan şahıs emniyete giderek üzerindeki uyuşturucuyu teslim etti. Şahıs ayrıca kendisi ile uyuşturucu kullanan arkadaşını da ihbar etti.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.E., isimli genç, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek uyuşturucu madde kullandığını ve bu yüzden pişman olduğunu kaydederek, üzerindeki uyuşturucular polise teslim etti. Şahıs ardından uyuşturucuyu bir arkadaşı ile Eskişehir’den aldıklarını ve birlikte kullandıklarını itiraf etti. Bunun üzerine şahıs ve arkadaşı gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.