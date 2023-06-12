Afyonkarahisar Gençlik Merkezi’nde düzenlenen ’Bilgiden Bilince’ kariyer planlaması çerçevesinde ’Bir Fikre Aşık Olmak’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da katıldı. Kasapoğlu, gençlere motivasyon sağlamak ve kariyer planlamasının önemini vurgulamak amacıyla konferansa destek verdi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Eren Gökyer’in sunumu, kariyer planlamasının önemini anlatarak başladı. Gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri, ilgi alanlarını belirlemeleri ve hedeflerine odaklanmaları gerektiğini ifade etti. Gökyer, doğru bir kariyer seçimi yapmanın gençlerin gelecekteki başarılarını etkileyebileceğini söyledi. Sunum sürecinde, Gökyer gençlere, yeteneklerini geliştirebilecekleri ve ilgi duydukları alanlarda kendilerini nasıl geliştirebileceklerini anlatan pratik ipuçları verdi.

Kasapoğlu ise konferansta yaptığı konuşmada, gençlerin kariyer planlamasının, gençlik dönemlerindeki doğru kararlarının temelini oluşturduğunu belirtti. Kasapoğlu, gençleri geleceğe hazırlamak, potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve onları doğru yönlendirmek için gençlik merkezleri gibi kuruluşların önemini vurgulayarak, gençlerin her zaman yanında olduğunu söyledi.