Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasadı devam eden tarlalarda biçerdöver kontrollerini yaparak, hasat edilen ürünlerde rekolte kaybını en aza indirmeyi hedefliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanları kentte hasadı başlayan hububatlarda biçerdöver kontrollerine başladı. Bu kontroller ile hasadı yapılan ürünlerin zamanında, en az ürün kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemeyi amaçlıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Biçerdöverlerle yapılan hasatta meydana gelen ürün kayıplarını en alt seviyede tutmak, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetlerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir” denildi.