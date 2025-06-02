Afyonkarahisar’da yaklaşan Kurban bayramı öncesi güvenlik ve asayişin masaya yatırıldığı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Albay Tolga Yağan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı Kurban Bayramı öncesi ve bayramda güvenlik ve asayişin sağlanması için alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Toplantıda özellikle şehir bağlantı yollarında trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yapılması gerekenler ve görevlendirilecek personel noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.