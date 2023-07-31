Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından av koruma ve kontrol eğitimi yapıldı.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen eğitime DKMP Denizli, Eskişehir, Kütahya ve Uşak İl Müdürlüklerinin personelleri katıldı. Eğitim çalışmasında personellere özellikle kaçak avcılıkla mücadelede yapılması gerekenler anlatılırken aynı zamanda hayvan türlerinin korunması konusunda da görevliler tarafından sunumlar yapıldı.

Eğitim çalışmasına DKMP Bölge Müdürü Şahin Çılgın ile kurum yöneticileri de katıldı.