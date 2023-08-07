Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından depremzede öğrencilere motivasyon sağlanması amacıyla İstanbul’da "Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı" düzenlendi.

Türkiye genelinden bini aşkın izci öğrenci, liderleri eşliğinde kampa katılım sağladı. Kentte merkez okullarından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu İzci Kulübü de kampa katılarak Afyonkarahisar’ı temsil etti. Kampa katılan izci öğrenciler; temel izcilik eğitiminin yanı sıra kurulan istasyonlarda oryantiring, okçuluk, atıcılık, mehter takımı, doğa yürüyüşü, hazine avı, tırmanma gibi eğitici ve eğlenceli etkinlikler yaptı. Bir hafta süren kamp boyunca depremzede öğrenciler ile birlikte verimli zaman geçiren izciler İstanbul’un tarihi mekanları ve müzelerini de gezme fırsatı buldu.