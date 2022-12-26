Uygulama İl Emniyet Müdürlüğüne farklı birimlerinde görevli 29 ekip, 87 personelin katılımı ile yapıldı. Kent genelinde gerçekleştirilen denetimde bin 129 şahıs sorgulanırken, 180 araç kontrol edildi. Denetim sonrasında 3 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen ‘Araç içi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi’ uygulamasında 3 hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Voleybol turnuvası heyecan dolu maçlar ile devam ediyor

Voleybol turnuvası heyecan dolu maçlar ile devam ediyor

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