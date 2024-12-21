Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının 1.’nci dönem ilk sınavları sabah erken saatlerde başladı.

Kentte AÖL’nin ilk oturumu çok sayıda sınav merkezinde saat 10.00’da başladı. Adaylar sınava gireceği okullara yaklaşık yarım saat önceden gelirken, birçok sınav merkezinde aday sayısının fazla olmasından dolayı yoğunluk yaşandı. Sınav dolayısıyla polis tarafından okullarda yoğun güvenlik önlemi alındı. Adaylar sınav salonlarına üst aramaları yapıldıktan sonra alındı. İlk oturumu saat 10.00’da başlayan sınav devam ederken, 2 oturumun ise 14.00’da başlayacağı belirtildi.