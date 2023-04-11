Afyonkarahisar’da aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar’da öğleden sonra saat 16.00 sıralarında etkili olan dolu yağışı birçok vatandaşa zor anlar yaşatırken trafik akışını da olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren dolu yağışının ardından kent kısa süreli de olsa beyaza büründü. Dolu yağışından en çok sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar etkilenirken, bazı vatandaşlarda işyeri önündeki kapalı alanlara gizlendi. Dolu yağışının ardından kentte güneş yeniden açtı.

Öte yandan Metroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, sağanak ve dolu yağışının kentte belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.