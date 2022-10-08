Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde çeşitli spor oyunları ile düzenlendi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde çeşitli spor oyunları ile düzenlendi.

Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinliğe Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Araz ve Gençlik Merkezi Müdürü Abdulkerim Varlık ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri, ilçede ilköğretim öğrencileri ile birlikte futbol, badminton, atletizm, masa tenisi, güreş, ebru boyama, zeka oyunları, matrak ve okçuluk gibi müsabakalarla başladı.

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Dr. Mustafa Çöl raketi eline alarak gösteri maçı yaptı. Kaymakam Sülün, daha sonra öğrencilerle de masa tenisi maçı yaptı.