Afyonkarahisar Işıklar Balı Sultan İlkokulu sosyal medyadaki olumsuz örneklerin ve toplumda kullanılan olumsuz iletişim dilinin çocuklarımızın davranışlarına olumsuz yansıması üzerine “Dilimizi Küfürden, Kalbimizi Kibirden Koruyalım”, sloganıyla “Ağzından Bal Damlasın” isimli bir projeyi hayata geçirdi.

Afyonkarahisar Işıklar Balı Sultan İlkokulu sosyal medyadaki olumsuz örneklerin ve toplumda kullanılan olumsuz iletişim dilinin çocuklarımızın davranışlarına olumsuz yansıması üzerine “Dilimizi Küfürden, Kalbimizi Kibirden Koruyalım”, sloganıyla “Ağzından Bal Damlasın” isimli bir projeyi hayata geçirdi.

Projede, çocuklara gerek çevre gerekse sosyal medyanın olumsuz etkilerinden koruyarak çocukların olumlu davranışlarını pekiştirmek, olumsuz davranışlarının önüne geçebilmek, günlük iletişim de sıkça kullanılmaya başlanılan küfür, kötü sözler, argo cümleler yerine günlük iletişimini insana yakışan ifadelerle devam ettirmek, aynı zamanda da kalplerden kötü duyguları atarak insana yakışan davranışlarda bulunmasını sağlamak amaçlandı.

Okul Müdürü Abdullah Baydur yaptığı açıklamada, örnek olacak bir proje yapmak istediklerini ifade ederek: “İlçede hayata geçirilen projeye, Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, Şube Müdürleri Abdullah Kaya ve Sezai Keklicek, mahalle muhtarları, cami görevlileri, ve veliler katıldığı, öğrencilerimizin projemizin tanıtımına ilişkin yapılan bir programla kasabaya deklare ederek projemize destek istedik. Büyüklerimizden küfür sözcükleri; argo kelimeleri kullanmamaları, çocuklarımıza örnek olacak insana yakışan davranışlar göstererek rol model olma yönünde telkinde bulunduk. “Tatlı yiyelim, hep tatlı tatlı konuşalım” diyerek tüm öğrencilerimize ve programa katılan velilerimize lokma tatlısı ikramında bulunduk” dedi.