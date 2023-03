Afyonkarahisar Valiliği, İl Genel Meclisi (İGM) ve Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenen törenle 85 adet akülü araç engelli bireylere teslim edildi.

Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İGM üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Mehmet Yakın, yardıma her zaman devam edeceklerini ifade ederek: "Özellikle bizleri destekleyen bağışçılarımız törenimize hoş geldiniz. Kızılay olarak bir ivme yakaladık. 85 adet akülü araç dağıtıyoruz. Kızılay olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban ise, dünya var oldukça engellilerin olacağını ifade ederek, "Biz elimizden geldiğince yardıma devam edeceğiz. Bu araçlar engelli arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadesine yer verdi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremin yaralarının darılmaya devam ettiğini söyledi. Yiğitbaşı, “Bugün burada çok mutlu bir anda hep birlikteyiz. Burhanettin Başkanım bize hep anlatıyordu akülü araçlarımızı getiriyoruz engelli bireylere dağıtıyoruz diye. Biz de bugün çok mutluyuz çok duyguluyuz. Biz çok büyük bir millete güçlü bir devlete sahibiz. Devletimiz var oldukça milletimiz var oldukça biz hiçbir zaman birbirimizi hiçbir konuda yalnız bırakmayacağız. Hayatın her alanında en özgüvenli şekilde var olabilmek için devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. Biz de her zaman sizlerin desteksiz” dedi.