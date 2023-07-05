Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ’81 Çalıkuşu Afyonkarahisar’ adlı e-derginin 10’uncu sayısı yayımlandı.

Dergide, Afyonkarahisar’da gerçekleşen kültür ve eğitim temalı içerikler yer alıyor. 2 ay da bir yayımlanan e- dergi ile öğrenci, veli, öğretmen ve dijital medya kullanan, yerel eğitim ve kültür haberlerini takip edebiliyor.

Dergide İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün TÜBİTAK ve TEKNOFEST’teki başarıları, KODAFYON Atölyelerinin kurulumları ve açılışları gibi bir çok çalışma yer alıyor.