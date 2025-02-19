Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silahla tehdit suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.Y. isimli şahıs Salar’da yakalandı. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.