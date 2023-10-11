Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından eğitim alt yapısını güçlendirmeye yönelik gerçekleştirilen 42 okulun yapım işinin devam ettiği belirtildi.

İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü eğitim yatırımlarına hızla devam ediyor. Yapılan yatırımlar ve devam eden çalışmalar ile il genelinde eğitim alt yapısı güçlendiriliyor. Kurum tarafından 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde tamamlanan ve devam eden işler ile çocukların modern eğitim yuvalarına kavuşacakları, eğitim-öğretimdeki fiziki eksikliklerin de giderileceği kaydedildi. Bu çerçevede 42 adet okul yapım işine ait 1 okulun yapım işleri tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. 21 okulun inşaatı devam ederken, 7 okulun yapılmasına dair ihale işlemlerinin ise sürdüğü, 3 okulda ise ihale öncesi işlemler devam ettiği ifade edildi.