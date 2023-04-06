Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 3x3 basketbol müsabakaları sona erdi. Karşılaşmalar neticesinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Okul sporları müsabakaları Afyonkarahisar’da tüm heyecanıyla devam ediyor. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonunda düzenlenen genç erkekler ve kızlar 3x3 basketbol müsabakaları heyecan dolu anlara sahne oldu. Erkeklerde özel bir kolej birinci, Recep Tayyip Erdoğan Lisesi ikinci, yine özel bir kolej üçüncü oldu. Kızlarda ise Spor Lisesi birinci, Recep Tayyip Erdoğan Lisesi ikinci, özel bir kolej Koleji ise üçüncü oldu.

Final maçlarının tamamlanmasıyla birlikte düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları; İl Müdürü Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları İl Temsilcisi Muhammet Doğan tarafından takdim edildi.