2023 yılı Ocak ayı içerisinde, Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Ulusal Su Seferberliği çalışmaları çerçevesinde Afyonkarahisar’da yaklaşık 3 bin kişiye su verimliliğine yönelik eğitim çalışması sağlandı.

Bu çerçevede 10 Ocak 2025 tarihinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün koordinasyonunda su verimliliği yaklaşım ve politikalarının anlatıldığı su tasarrufuna yönelik eğitim çalışması gerçekleştirildi. Belirli aralıklarla devam eden eğitimlerde su verimliliğin arttırılması ve yapılabilecek tasarruflar gibi birçok konu anlatıldı.