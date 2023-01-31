Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat’tan itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ve taşıma merkezli okullarda bütün öğrencilere yönelik ücretsiz yemek uygulaması başlatılacağı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 Şubat’tan itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ve taşıma merkezli okullarda bütün öğrencilere yönelik ücretsiz yemek uygulaması başlatılacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini arttırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, il ve ilçe merkezlerinde idarecileri ile toplantı yaparak yemek üretimi yapılacak olan meslek liseleri ve pansiyonlarda incelemelerde bulundu. Sünnetci, "6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönemden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarımızda anasınıfları dahil okul öncesi 11 bin 800 öğrencimize ücretsiz yemek verilecek. Ayrıca ilimiz merkez ve 17 ilçesinde 252 taşıma merkezi okullarımızda da taşımalı eğitimden yararlanan 9 bin 804 öğrencilerimizin devam ettiği ve pansiyonu bulunan okullardaki bütün öğrencilerimiz de ücretsiz yemek imkanından yararlandırılarak bu sayı 16 bin 207 öğrenciye çıkarılacak. İlimiz genelinde taşımalı öğrencilerimizin yanı sıra okul öncesi eğitimde anaokulları ve ana sınıflarında eğitime devam eden öğrencilerimiz ile birlikte toplam 28 bin 7 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak" dedi.