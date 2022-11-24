Afyonkarahisar’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kamil Miras Anadolu Lisesi konferans salonunda kutlama programı düzenlendi.

Afyonkarahisar’da 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kamil Miras Anadolu Lisesi konferans salonunda kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, tüm öğretmenlerin günü kutladı. Yiğitbaşı "Bir toplum için yapılacak en zor görev geleceği inşa etmektir. Geçmişin veya şimdinin ötesinde, belirsizliklerle dolu gelecek içerisinde öğrencilerimizi doğru yerlerde konumlandırmak, yönlendirmek ve öğrencilerimizin kendi yeteneklerinin farkına varmasını sağlayarak geleceği ilmek ilmek işlemek, Mustafa Kemal Atatürk’ün “irfan ordusu” dediği öğretmenlerimizin işidir. Bu ağır yükü sırtlarında taşıyan, henüz dünyaya açılmamış zihinleri topluma kazandıran ve varlığın en önemli hazinesi insanı hayata hazırlayan öğretmenlerimize ne kadar şükranlarımızı sunsak azdır.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ve protokol üyeleri tarafından emekli olan Milli Eğitim Müdürlüğü mensuplarına ‘Hizmet Şeref Belgesi’ takdim edildi. Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryo müzik dinletisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Öğretmenliğe yeni başlayan ve mesleklerine adım atan öğretmenler içinde yemin töreni düzenlendi. Öğretmenler mesleğe giriş andını okudu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez ve merkeze bağlı okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreniyle birlikte kutlama programı sona erdi.