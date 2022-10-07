Kaza sonrası yol bir müddet ulaşıma kapatılırken araçların çekilmesi sonrası trafik akışı normale döndü.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Dinar kavşağındaki trafik ışıklarda meydana geldi. Deniz G. yönetimindeki 06 DK 0301 plakalı otomobil şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ışıklarda bekleyen Mustafa B. yönetiminde ki 07 GJE 76 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen Mustafa B. yönetimindeki 07 GJE 76 plakalı kamyonette, Aydan G. Yönetiminde ki 34 BYG 050 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 2 otomobil ve bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı.

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