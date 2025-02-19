Devrilen cezaevi aracındaki yaralanan jandarma ve mahkumların isimleri belli oldu Devrilen cezaevi aracındaki yaralanan jandarma ve mahkumların isimleri belli oldu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapsi cezası bulunan FETÖ/ PYD üyesi olan 2 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Edinilen bilgilere göre, Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmen olarak çalışan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan 2018 yılında Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde askeri mahrem yapılanmasında bulunan 2019 yılında KHK ile ihraç olan 3 yıl 1 ay 15 gün hükmü bulunan N.K yakalandı.

Ayrıca 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde mütevelli heyetinde mahrem imam olan 3 yıl 4 ay hükmü bulunan bylock kullanıcısı A.T., isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından iki şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA