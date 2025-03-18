Afyonkarahisar’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü etkinlikleri protokol üyelerinin çelenk sunma töreni ile başladı.

Kentte ilk etkinlik Afyonkarahisar Asri Mezarlığı’ndaki Hava Şehitliği’nde yapıldı. Törende Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı ve protokol üyeleri tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından saygı duruşunda bulunulup askerler tarafından saygı atışı yapıldı. İstiklal marşının okunmasının ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.